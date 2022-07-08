نيران أزمة أوكرانيا تصل لألعاب الفيديو.. المبيعات ستتضرر

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توقعت شركة بيانات السوق "Ampere Analysis" انخفاض مبيعات ألعاب الفيديو السنوية خلال 2022، لأول مرة منذ سنوات، بعد أن ازدهرت وقت انتشار جائحة كورونا.

من المتوقع أن يتقلص سوق الألعاب والخدمات العالمية بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 188 مليار دولار في عام 2022، وفقا لشركة البيانات.

كان القطاع توسع بنسبة 26 بالمئة بالفترة من 2019 إلى 2021، ووصل حجمه القياسي إلى 191 مليار دولار. وتظهر بيانات "Ampere" أن مبيعات ألعاب الفيديو نمت باستمرار منذ عام 2015 على الأقل.

حصلت الألعاب على دفعة كبيرة من عمليات إغلاق كورونا في عام 2020 حيث قضى الناس المزيد من وقتهم في منازلهم. كما أدى إطلاق الجيل التالي من وحدات التحكم من مايكروسوفت وسوني في نفس العام إلى تعزيز ثروات الصناعة.

ومع ذلك، فإن وصول أجهزة "Xbox Series X" و"S" من مايكروسوفت، و"PlayStation 5" من سوني أثبت أنه سيف ذو حدين - فقد أدت الاضطرابات اللوجستية ونقص المكونات الأساسية إلى صعوبات كبيرة أمام المتسوقين في العثور على أي من وحدات التحكم الجديدة على أرفف المتاجر أو عبر الإنترنت.

وقرر العديد من صانعي برامج الألعاب والأجهزة تعليق عملياتهم في روسيا، بما في ذلك مايكروسوفت وسوني، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على المبيعات، فقد كانت روسيا عاشر أكبر سوق للألعاب في العالم في عام 2021، وفق ما ذكرته "Ampere" في تقريرها الذي نشرته "CNBC".

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تتراجع روسيا إلى المركز 14 في التصنيف العالمي هذا العام وتفقد 1.2 مليار دولار من حيث القيمة.

وربما يكون لتحديات ارتفاع تكاليف المعيشة تأثير سلبي أيضا على مبيعات الألعاب الإلكترونية خلال العام الجاري، لكن هناك توقعات بأن يعود السوق للانتعاش مرة أخرى في 2023 بمبيعات تصل إلى 195 مليار دولار.