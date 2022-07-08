تويتر يحذف أكثر من مليون حساب وهمي يوميا.. وصفقة ماسك في خطر

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قال مسؤولون في تويتر إن منصة التواصل الاجتماعي تحذف أكثر من مليون حساب وهمي من تويتر كل يوم، مما يلقي الضوء على الجهود المبذولة للحد من المستخدمين الآليين بعد أن طالب الملياردير إيلون ماسك بمزيد من التفاصيل من الشركة.

تأتي هذه الإفادة بعد أن هدد ماسك بوقف صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية والحسابات الآلية أقل من خمسة في المئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك سابقا إن واحدة من أهم أولوياته بعد استحواذه على تويتر هي "التغلب على الحسابات الآلية والوهمية".

وذكرت واشنطن بوست في تقرير لها أمس أن صفقة شراء ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي في "خطر شديد" بسبب الشكوك حول عدد الحسابات الوهمية وصعوبة التحقق منها.

وفي مؤتمر عبر الهاتف، أكدت الشركة مجددا أن الحسابات الوهمية كانت أقل بكثير من خمسة بالمئة من عدد المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات، وهو رقم لم يتغير في بيانات الشركة منذ عام 2013.

وقالت شركة تويتر إن المراجعين البشريين يفحصون يدويا آلاف الحسابات على المنصة بشكل عشوائي ويستخدمون مزيجا من البيانات العامة والخاصة من أجل تقدير نسبة الحسابات الوهمية والآلية على الخدمة وإبلاغ المساهمين بها.

وأضافت أنها لا تعتقد أن تقدير حجم مثل هذه الحسابات يمكن أن يتم خارجيا لأنه سيتطلب معلومات خاصة، لكنها رفضت التعليق على نوع البيانات التي ستوفرها لماسك.