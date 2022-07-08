living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تويتر يحذف أكثر من مليون حساب وهمي يوميا.. وصفقة ماسك في خطر

8
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤولون في تويتر إن منصة التواصل الاجتماعي تحذف أكثر من مليون حساب وهمي من تويتر كل يوم، مما يلقي الضوء على الجهود المبذولة للحد من المستخدمين الآليين بعد أن طالب الملياردير إيلون ماسك بمزيد من التفاصيل من الشركة.
 
تأتي هذه الإفادة بعد أن هدد ماسك بوقف صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية والحسابات الآلية أقل من خمسة في المئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة التواصل الاجتماعي.
 
وقال ماسك سابقا إن واحدة من أهم أولوياته بعد استحواذه على تويتر هي "التغلب على الحسابات الآلية والوهمية".
 
وذكرت واشنطن بوست في تقرير لها أمس أن صفقة شراء ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي في "خطر شديد" بسبب الشكوك حول عدد الحسابات الوهمية وصعوبة التحقق منها.
 
وفي مؤتمر عبر الهاتف، أكدت الشركة مجددا أن الحسابات الوهمية كانت أقل بكثير من خمسة بالمئة من عدد المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات، وهو رقم لم يتغير في بيانات الشركة منذ عام 2013.
 
وقالت شركة تويتر إن المراجعين البشريين يفحصون يدويا آلاف الحسابات على المنصة بشكل عشوائي ويستخدمون مزيجا من البيانات العامة والخاصة من أجل تقدير نسبة الحسابات الوهمية والآلية على الخدمة وإبلاغ المساهمين بها.
 
وأضافت أنها لا تعتقد أن تقدير حجم مثل هذه الحسابات يمكن أن يتم خارجيا لأنه سيتطلب معلومات خاصة، لكنها رفضت التعليق على نوع البيانات التي ستوفرها لماسك.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout