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اليورو يسجّل أدنى مستوى أمام الدولار الأميركي في 20 عاما

5
JULY
2022
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سجل اليورو أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ العام 2002 فيما تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة اليوم الثلاثاء بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.
 
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا مقابل الدولار حيث قلص المستثمرون الرهانات على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة نظرًا للمخاطر المتزايدة بحدوث ركود في منطقة اليورو.
 
تراجعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1.033 لكل دولار لتتعمق خسائر العملة الأوروبية إلى نسبة 8 بالمئة مقابل الدولار في العام الحالي.
 
من جهة ثانية هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1807.80 دولار للأوقية.
 
أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي
وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.وتأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.
 
وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا للوساطة المالية إن تراجع عائدات السندات الأميركية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.99 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 876.02 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1931.92 دولار.
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