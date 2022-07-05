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شركات نفط أميركية تتعهد بالانسحاب من كردستان العراق

5
JULY
2022
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قالت وزارة النفط العراقية إن شركات خدمات حقول النفط الأميركية شلمبرجير وبيكر هيوز وهاليبرتون تعهدت بأن تمتثل لحكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا وأن تنسحب من إقليم كردستان.
 
أضافت الوزارة في بيان أن الشركات الثلاث أكدت أنها لن تبدأ مشاريع جديدة في الإقليم وأنها في طور "تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة".
 
وقال متحدث باسم بيكر هيوز إن الشركة "التزمت لعقود بدعم حاجات العراق للطاقة، ونحن حريصون على مواصلة عمل هذا طبقا للقوانين اللوائح المحلية."
 
ولم ترد كل من هاليبرتون وشلمبرجير على الفور على طلب للتعقيب.
 
ويأتي بيان وزارة النفط العراقية في أعقاب أشهر من النزاعات بين أربيل وبغداد بعد أن قضت المحكمة الاتحادية في فبراير بأن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
 
ومنذ ذلك الحين قامت وزارة النفط بمحاولات جديدة لتنفيذ الحكم، بما في ذلك استدعاء سبع شركات عاملة هناك إلى جلسات قضائية تجارية تأجلت مرارا.
 
وأبلغ مصدران رويترز أن الوزارة كتبت أيضا إلى مقاولين رئيسيين ومقاولين من الباطن أوائل الشهر الماضي معطية إياهم مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء العقود أو المشاريع القائمة في قطاع النفط التابع لحكومة إقليم كردستان العراق أو مواجهة الإدراج في القائمة السوداء.
 
ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية.
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