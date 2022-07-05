living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التضخم في كوريا الجنوبية يرتفع بأسرع وتيرة منذ 24 عاماً

5
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في نحو 24 عاماً خلال يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة مما عزز التوقعات برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الشهر.
 
وبحسب البيانات التي أعلنتها هيئة الإحصاء الكورية، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 6 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، متسارعة من ارتفاع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو.
 
وكان هذا أكبر معدل تضخم منذ قفزة بنسبة 6.8 بالمئة في نوفمبر 1998 عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم الأزمة المالية الآسيوية بين عامي 1997 و1998 وارتفعت أسعار المستهلكين فوق 22 بالمئة، وهو هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي على المدى المتوسط ، للشهر الـ 15 على التوالي في يونيو.
 
وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام والسلع الأساسية الأخرى بسبب الحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا، واضطرابات الإمدادات العالمية.
 
من جانب آخر، أظهرت بيانات أن احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي انكمشت في يونيو لرابع شهر على التوالي، مسجلة أكبر هبوط منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، فيما يرجع بين عوامل أخرى إلى تدخلات لبيع الدولار دعما للعملة المحلية (الوون).
 
وقال بنك كوريا إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مقاسة بالدولارات الأميركية، تراجعت الشهر الماضي بمقدار 9.43 مليار دولار لتصل إلى 438.28 مليار دولار في نهاية الشهر.
 
وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى قوة الدولار الأميركي التي قلصت القيمة الدولارية للأصول المحتفظ بها في عملات أخرى وتدخلاته لبيع الدولار لدعم الوون الضعيف.
 
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بما إجماليه 23.49 مليار دولار في الفترة من مارس إلى نهاية يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي.
 
وهبط الوون الكوري الجنوبي 8.4 بالمئة أمام الدولار للشهر السادس هذا العام مقتربا من أدنى مستوى في 13 عاما بسبب صعود العملة الأميركية وتنامي العجز التجاري وموجة مبيعات في الأسهم المحلية من مستثمرين أجانب.
 
وكان ذلك ثاني أسوأ أداء بين العملات الآسيوية الرئيسية لفترة الأشهر الستة الأولى من العام بعد الين الياباني الذي خسر حوالي 15 بالمئة من قيمته مقابل الدولار.
 
وعقد محافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ، ووزير المالية تشو كيونغ، اجتماعاً أمس الاثنين،من أجل تعزيز التعاون بينهما للتعامل مع المخاطر المتزايدة على الاقتصاد.
 
اتفق محافظ البنك المركزي ووزير المالية خلال اجتماعهما على اتخاذ إجراء "استباقي" لصد مخاطر الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الداخل والخارج، متوقعين استمرار "الأزمة الاقتصادية المُعقَّدة" لمدة طويلة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout