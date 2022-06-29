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تخفيف قيود كورونا في الصين يقود أسهم أوروبا للارتفاع

29
JUNE
2022
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع وشركات صناعة السيارات بعد أن خففت الصين قيود الحجر الصحي المتعلقة بكوفيد-19.
 
وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي وسط تراجع المخاوف بشأن تحركات البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية من أجل السيطرة على ارتفاع التضخم.
 
وارتفعت أسهم قطاعي النفط والغاز في أوروبا 1.9 بالمئة و3.2 بالمئة على الترتيب، حيث زادت أسعار السلع الأساسية مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن.
 
 وقالت السلطات الصحية إن الصين ستخفض فترة الحجر الصحي المتعلقة بكوفيد-19 إلى 7 أيام للقادمين من الخارج، مع قضاء 3 أيام أخرى في المنزل، بينما لم تسجل بكين وشنغهاي أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ شهور.
 
وارتفع سهما لوي فيتون (إل.في.إم.إتش) وريشمون للسلع الفاخرة، اللتين تعتمدان على الصين في جزء كبير من إيراداتهما، بواقع 1.4 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.
 
ومن بين الأسهم الأخرى، زاد سهم فاليو 3.1 بالمئة بعد أن وقعت شركة قطع غيار السيارات الفرنسية عقدا كبيرا مع بي.إم.دبليو لتزويد منصة السيارات الكهربائية المقبلة من شركة صناعة السيارات الألمانية بأنظمة متقدمة لمساعدة القيادة.
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