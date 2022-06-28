living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسهم اليابان تتجاوز مستويات "مهمة" بدعم من أسهم الطاقة

28
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمكن المؤشر نيكي الياباني من تجاوز مستوى ذو أهمية معنوية، 27 ألف نقطة، لأول مرة منذ أسبوعين، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الطاقة، وإن حدت الضبابية المرتبطة برفع معدلات الفائدة الأميركية من المكاسب.
 
وارتفع نيكي بـ 0.66 بالمئة ليغلق عند 27049.47 نقطة مقتربا من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم. ويواصل المؤشر ارتفاعه لرابع جلسة على التوالي.
 
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 بالمئة إلى 1907.38 نقطة.
 
وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على المؤشر نيكي وصعد 3.8 بالمئة بعد ارتفاع أسعار النفط. ولم يسجل أي قطاع خسائر، لكن أسهم شركات المعادن الأساسية حققت أقل مكاسب وزاد مؤشر القطاع 0.31 بالمئة.
 
وسجل سهم شركة كهرباء طوكيو أعلى زيادة مئوية على المؤشر نيكي وارتفع 7.21 بالمئة في ظل موجة حارة تشهدها العاصمة اليابانية من المتوقع أن تضغط على إمدادات الطاقة.
 
كما صعد سهم شركة إنبكس النفطية 4.88 بالمئة وكان ضمن أفضل الأسهم أداء.
 
وفاق أداء أسهم شركات السيارات السوق، إذ استفادت من انخفاض الين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أنعش قيمة المبيعات في الخارج.
 
وقفز سهم ميتسوبيشي موتورز 5.82 بالمئة في حين صعد سهم تويوتا 2.17 بالمئة.
 
وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس 0.71 بالمئة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout