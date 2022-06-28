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مدير شركة الصوامع الأردنية يؤكد سلامة مخزونات الحبوب بالعقبة

28
JUNE
2022
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نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الاثنين، عن مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، قوله إن مخزونات الحبوب في ميناء العقبة سليمة، وذلك بعد حادثة تسرب الغاز السام في الميناء.
 
وأضاف الطراونة أن عمليات التفريغ والتوزيع والتشويل متوقفة الاثنين والثلاثاء احترازيا. كما أكد الطراونة على توفر مخزون كافي من القمح.
 
وأعلن الأردن أن 12 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 250 من جراء تسرب لغاز الكلور من صهريج في ميناء العقبة، في الوقت الذي دعت السلطات المواطنين إلى إغلاق النوافذ والبقاء في منازلهم.
 
وقال مسؤولون إن التسرب جاء بعد سقوط صهريج يحوي 25 طنا من غاز الكلور، كان من المقرر تصديره إلى جيبوتي، أثناء نقله.
 
وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي عبر حسابه على تويتر سقوط الصهريج الذي كان يُنقل بواسطة رافعة على سطح سفينة، لينتشر على الفور غاز أصفر اللون، بينما كان الناس يفرون ابتعادا عنه.
 
ويٌستخدم الكلور على نطاق واسع مادة مطهرة ولتنقية المياه، لكن في حال استنشاقه يتحول إلى حمض الهيدروكلوريك، مما قد يؤدي إلى احتراق داخل الجسم واختناق.
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن محمد السلمان، مدير عام الهيئة البحرية، قوله إن صوامع الحبوب في العقبة توقفت عن العمل، لكن "حركة الملاحة في موانئ العقبة مستمرة".
 
وأضاف "طلبنا من السفن التي كانت موجودة بالقرب من منطقة انفجار الصهريج الابتعاد عن المنطقة فورا".
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