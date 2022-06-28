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مخاوف شح الإمدادات تدفع خام برنت فوق 116 دولاراً

28
JUNE
2022
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، إذ ألقت احتمالات لمزيد من الشح في الإمدادات بظلالها على السوق بسبب الاضطرابات في ليبيا والإكوادور.
 
وكانت وزارة الطاقة في الإكوادور أعلنت يوم أمس إن إنتاج النفط في الإكوادور انخفض أكثر من النصف بسبب إغلاق الطرق وأعمال التخريب المرتبطة باحتجاجات مناهضة للحكومة بدأت قبل أسبوعين.
 
وقالت وزارة الطاقة في بيان "إنتاج النفط عند مستوى حرج. تظهر الأرقام اليوم انخفاضاً بأكثر من 50%"، وكان إنتاج النفط يبلغ نحو 520 ألف برميل يومياً قبل الاحتجاجات.
 
كما قالت ليبيا العضو بمنظمة أوبك اليوم إنها ربما تضطر لوقف صادرات النفط في خليج سرت في غضون 72 ساعة وسط اضطرابات قيدت الإنتاج.
 
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 1 بالمئة إلى 110.7 دولار للبرميل بحلول الساعة 0332 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت سجلت مكاسب عند التسوية يوم أمس بـ 1.8 بالمئة.
 
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار، أو 1.1 بالمئة ، إلى 116.35 دولار للبرميل، وسجلت العقود يوم أمس عند التسوية ارتفاعا بـ 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن من المنتظر أن تتمسك مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، بخطة لتسريع زيادات في إنتاج الخام في أغسطس عندما تجتمع يوم الخميس.
 
وأظهر تقرير اطلعت عليه رويترز أن المجموعة قلصت أيضا توقعاتها لفائض سوق النفط للعام 2022 إلى مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في تقديراتها السابقة.
 
من جانبها، تعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "إلى المدى الذي يتطلبه الأمر"، مقترحة وضع سقف لسعر النفط الروسي في إطار عقوبات جديدة للتأثير على مالية روسيا.
 
كما صرح مسؤول بالرئاسة الفرنسية أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستكشف كل الخيارات لتخفيف شح إمدادات الطاقة، بما في ذلك محادثات مع دول منتجة مثل إيران وفنزويلا. وتكبح عقوبات أميركية صادرات الخام من البلدين العضوين في منظمة أوبك.
 
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