living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا تتجرع الخيار المر لمجابهة أكبر التحديات في 40 عاماً

24
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن التزام المركزي بكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما "غير مشروط" حتى رغم اعترافه بأن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة.
 
وقال باول للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "نحتاج حقا لإعادة استقرار الأسعار... لأنه دون ذلك لن نتمكن من الحفاظ على فترات من الحد الأقصى للتوظيف يتم فيها توزيع المنافع على نطاق واسع للغاية... إنه أمر نحتاج لفعله... يتعين علينا فعله".
 
وجاءت تصريحات باول في اليوم الثاني من الأسئلة الصعبة التي يواجهها في الكونغرس بشأن جهود المركزي الأميركي للسيطرة على التضخم الذي وصل، بطريقة قياس المركزي المفضلة، إلى ما يفوق ثلاثة أمثال المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
 
وقال باول للجنة البنوك في مجلس الشيوخ إن البنك المركزي لا يحاول إيجاد بيئة تدفع نحو الركود لكن حدوثه أمر "وارد بالتأكيد" بالنظر للأحداث العالمية الأخيرة خاصة حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 مما جعل من الأصعب كبح التضخم دون آثار جانبية.
 
رئيس الفيدرالي: مجابهة التضخم تتطلب المزيد من رفع الفائد
وقالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها تدعم زيادة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في يوليو/ تموز تليها زيادات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات "القليلة المقبلة"، وهو نهج أكثر تشديدا للسياسة النقدية من أغلب نظرائها في البنك المركزي.
 
وقال اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم هذا الأسبوع إنهم يتوقعون رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل ويليه نصف نقطة مئوية في سبتمبر دون تراجع عن تحركات الربع نقطة مئوية قبل نوفمبر /تشرين الثاني على أقرب تقدير، بحسب "فرانس برس".
 
موجة عالمية من رفع الفائدة.. ماذا يعني ذلك؟
وقال باول أمام لجنة مجلس النواب إن هناك خطرا بأن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة. وسجلت البطالة 3.6 بالمئة في مايو /أيار في الولايات المتحدة.
 
وتابع قائلا "ليس لدينا أدوات ضبط دقيقة... لذلك هناك خطر أن ترتفع البطالة عن مستوى منخفض تاريخي. سوق عمل تصل نسب البطالة فيها إلى 4.1 بالمئة أو 4.3 بالمئة لا تزال سوق عمل قوية للغاية".
 
لكنه قال إن الركود ليس أمرا حتميا وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي في النصف الثاني من العام الجاري بعد بداية بطيئة في 2022.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout