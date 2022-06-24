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ارتداد العقوبات.. ألمانيا تشكو نقص الغاز الروسي

24
JUNE
2022
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أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن بلاده بدأت تعاني من نقص إمدادات الغاز معلنا أنها ترفع مستوى التأهب بشأن الطاقة بعدما خفضت روسيا شحناتها من الغاز. رفعت ألمانيا طوارئ إمدادات الغاز إلى المستوى الثاني من 3 مستويات.
 
وقال هابيك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الغاز أصبح "الآن سلعة نادرة في ألمانيا".
 
كان هابيك اعتبر في وقت سابق أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نوردستريم 1"، والذي قررته مؤخرًا موسكو، هو "هجوم" اقتصادي يهدف إلى "بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة".
 
وقال في كلمة أمام رؤساء شركات قطاع الطاقة "ما رأيناه الأسبوع الماضي يحمل بعدًا آخر. إن تقليص شحنات الغاز عبر نوردستريم هو هجوم علينا، هجوم اقتصادي علينا".
 
خفض إمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا لأسباب فنية
 ومعقبا على تحركات روسيا، قال هابيك "هذا بعد جديد، وهذه الاستراتيجية لا يمكن السماح لها بأن تنجح" معتبرا أن الوضع قد يصبح أسوأ من وباء فيروس كورونا.
 
وأعلنت غازبروم، أنها ستخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب بسبب تأخر الإصلاحات، ووصفت الحكومة الألمانية القرار بأنه "سياسي".
 
كانت ألمانيا أعلنت، بأنها ستعيد تشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم لمواجهة نقص تدفقات الغاز الروسي. كما أعلنت كل من النمسا وهولندا الخطوة ذاتها قبل بضعة أيام.
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