بيتكوين تنهي سلسلة خسائر "قاسية" استمرت 12 يوماً.. والتحذيرات قائمة

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أنهت "بيتكوين"، سلسلة الخسائر المتتالية التي استمرت 12 يوما، بعد أن شقت طريقها مرة أخرى فوق 20000 دولار وقادت سوق العملات المشفرة في تحول سريع بعد سلسلة من الانخفاضات القياسية.

وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 16% أمس الأحد، لتعوض خسائرها من الانخفاض الحاد يوم السبت الذي أدى إلى تراجعها إلى مستوى 17599 دولاراً.

وبلغ سعر "بيتكوين" حوالي 20400 دولار اعتباراً من الساعة 5 مساءً يتوقيت نيويورك، فيما ارتفع سعر "إيثريوم"، التي لامست أدنى مستوى خلال عمليات البيع عند 881 دولاراً، بنسبة 26% إلى 1140 دولاراً.

وقال الشريك في صندوق التحوط الذي يركز على التشفير، Pantera Capital، بول فيراديتاكيت: "أعتقد أننا بدأنا في الوصول إلى مستويات قريبة من القاع، حيث يرى المستثمرون المؤسسيون فرصة شراء".

وحتى مع ارتفاع يوم الأحد، انخفضت "بيتكوين" بأكثر من 30% هذا الشهر وحوالي 70% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر.

من جانبها، قالت الشريكة الإدارية ومؤسسة شركة Fairlead Strategies، كاتي ستوكتون: "طوال تاريخ تداولها البالغ 12 عاماً تقريباً، لم تنخفض (بيتكوين) أبداً إلى ما دون قمم الدورة السابقة"، إلا أن هذا ما حدث خلال التراجعات الأخيرة.

وأضافت أن الخسائر الأسبوعية المتتالية دون هذا المستوى ستزيد من مخاطر السقوط نحو مستوى الدعم التالي البالغ 13900 دولار.

وأظهرت بيانات من شركة CoinGecko أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بلغ حوالي 900 مليار دولار يوم الأحد انخفاضاً من 3 تريليونات دولار في نوفمبر.