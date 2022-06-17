منظمة التجارة العالمية تقرّ اتفاقيات "تاريخية"

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أقرّ المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، يوم الجمعة، في جنيف، اتفاقيات بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونغو إيويلا أمام رؤساء وفود الدول الـ164 الأعضاء في المنظمة، إن هذه "مجموعة غير مسبوقة من النتائج التاريخية. مضى وقت طويل منذ أن حققت منظمة التجارة العالمية مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعددة الأطراف".

وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات، ورفع البراءات التي تحمي لقاحات كوفيد-19 موقتا، وإصلاح المنظمة.

وأعلن رئيس المؤتمر الوزاري تيمور سليمانوف مساعد رئيس مدير مكتب رئيس كازاخستان، التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد مداولات مكثفة استمرت أياما عدة.