A + A -

ذكر وزير النفط المصري طارق الملا أن بلاده تصدر إلى أوروبا 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا في فصل الصيف، فيما تتجاوز هذه الكمية المليار في فصل الشتاء.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الملا قوله "إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، الأربعاء، مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستسهم في زيادة كميات الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا على خلفية أزمة الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب" في أوكرانيا.

مصر تكشف كميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا

almasryalyoum.com

وكشف وزير النفط المصري يوم الأربعاء أن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى أوروبا تبلغ "500 مليون قدم مكعب يوميا في الصيف، ترتفع إلى أكثر من مليار قدم يوميا في الشتاء".