أثرياء العالم خسروا 1.4 تريليون دولار في 2022

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أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن أغنى 500 شخص في العالم، خسروا ما مجموعه 1.4 تريليون دولار هذا العام، بما في ذلك 206 مليار دولار يوم أمس الاثنين وحده.

وأكدت الوكالة أن الأسواق المالية العالمية تنهار تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وقلق التضخم، مشيرة إلى أن خمسة من أثرياء العالم خسروا أكثر من 345 مليار دولار هذا العام.

وتظهر البيانات أن أعداد الأثرياء في آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 4.2٪ فقط، لكنها تراجعت عن أوروبا وأمريكا الشمالية بعد أن هيمنت على نمو الأغنياء على مدار العقد الماضي.

ولا تزال الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا من بين الدول التي يعيش فيها معظم أثرياء العالم.