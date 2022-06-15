اتفاق لزيادة صادرات الغاز بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي

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وقعت كل من مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل مذكرة تفاهم لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ويستهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.

جاء توقيع مذكرة التفاهم الأربعاء على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي يعقد في القاهرة.

تسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الطاقة عبر إمدادات الغاز القادمة من إفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط لتعويض واردات الغاز الروسي.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا خلال مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة هامة في التعاون بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجال الغاز.

وأفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ستسمح بنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار خلال مراسم التوقيع في القاهرة إن الاتفاقية تمثل التزاما بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة.

وكشفت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الاتفاق سيسمح لأول مرة بتصدير "كميات كبيرة" من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وتوقع مسؤولون نقل الغاز الإسرائيلي إلى محطات تسييل في مصر ثم شحنه شمالا إلى السوق الأوروبية، بحسب "رويترز".

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية قالت في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إسرائيل للمساعدة في تقليل اعتماده في الطاقة على روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وأبلغت رئيسة المفوضية مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس "نريد تعزيز تعاوننا في الطاقة مع إسرائيل."