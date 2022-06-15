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خطة غربية لبناء صوامع على حدود أوكرانيا لتسهيل تصدير الحبوب

15
JUNE
2022
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الغرب يعتزم بناء صوامع على الحدود الأوكرانية لتسهيل تصدير الحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود بسبب الحصار الروسي.
 
وإذ حمّل بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتن مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة، حذّر من أنّ الخطة الهادفة إلى بناء صوامع جديدة "ستستغرق وقتًا".
 
وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب ألقاه في فيلادلفيا "أعمل من كثب مع شركائنا الأوروبيين لجلب عشرين مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا إلى السوق للمساهمة في خفض أسعار المواد الغذائية".
 
وأضاف أنّ "ما فعلته حرب بوتن ليس فقط محاولة تدمير ثقافة الأوكرانيين والقضاء على الناس وارتكاب جرائم حرب لا تعدّ ولا تحصى، بل أيضا منع (تصدير) الحبوب، آلاف الأطنان من الحبوب العالقة".
 
ولفت الرئيس الأميركي إلى أن تصدير الحبوب الأوكرانية برّاً دونه تعقيدات بسبب اختلاف مقاييس السكك الحديدية الأوكرانية عن تلك في الدول المجاورة.
 
وتابع "سنبني صوامع، صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا، بما في ذلك في بولندا، لكي يمكن نقل (الحبوب) من هذه العربات إلى تلك الصوامع ومنها إلى عربات في أوروبا، وايصالها إلى المحيط وإلى العالم".
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