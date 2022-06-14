ارتفاع أسعار النفط عالميا

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ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار واحد في معاملات متقلبة الثلاثاء، إذ فاق أثر نقص المعروض العالمي المخاوف من تضرر الطلب على الوقود بسبب حالة ركود وفرض قيود جديدة لاحتواء انتشار كوفيد-19 في الصين.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 96 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 121.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أي 0.9 بالمئة، إلى 123.32 دولار للبرميل.

وتفاقم نقص المعروض العالمي بانخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية أثرت على الإنتاج والموانئ، في حين يواجه منتجون آخرون من تحالف أوبك+ صعوبات في الوفاء بحصص الإنتاج وتواجه روسيا حظرا على نفطها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتترقب السوق بيانات معهد البترول الأميركي عن المخزونات المنتظر صدورها الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء لمعرفة إلى أي درجة وصل نقص الإمدادات في السوق.