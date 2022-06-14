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أعرق شركات مصر تصدر قرارا لزيادة مدة عملها نصف قرن

14
JUNE
2022
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وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في مصر، على زيادة رأسمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بناء على قرار الشركة، وفق الجريدة الرسمية اليوم.
 
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى زيادة أمد الشركة لمدة خمسين عاما بعد انتهاء المدة السابقة المسجلة بالسجل التجاري بالانتهاء بتاريخ 25-8-1977 ليصبح التجديد حتى تاريخ 24-8-2027.
 
كما وافقت الشركة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح 4.5 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 406.4 مليون جنيه ليصبح 3.7 مليار جنيه موزع 3.7 مليار سهم بقيمة اسميه جنيه واحد للسهم، على أن تمول هذه الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة.
روسيا اليوم
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