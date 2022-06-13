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"بيتكوين" تقود خسائر العملات المشفرة.. 235 مليار دولار تبخرت في يومين

13
JUNE
2022
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واصل اللون الأحمر سيطرته على منصات تداول العملات الرقمية ليقفز إجمالي الخسائر إلى نحو 235 مليار دولار، وسط مخاوف شديدة من تأثير بيانات التضخم الأميركية على سوق الـ"كريبتو".
 
وأدى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي عن انتهاء مشتريات السندات والتأكيد على احتمال رفع سعر الفائدة الشهر المقبل إلى رد فعل سلبي في أسواق الأسهم.
 
ومع الإعلان عن بيانات التضخم الأميركية، قد تكون هي الضربة القاصمة لسوق الـ"كريبتو"، إذا جاءت أسعار المستهلك أعلى من المتوقع.
 
وإذا كانت النتيجة أقل من التوقعات البالغة 8.3%، فيجب أن يتم تسعير احتمال تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع.
 
التحقيق مع رئيس مجموعة بحثية قدرت التضخم بمثلي المعدل الرسمي في تركيا    
اقتصاد
تضخمالتحقيق مع رئيس مجموعة بحثية قدرت التضخم بمثلي المعدل الرسمي في تركيا    
وفي حالة حدوث هذا السيناريو، سينتقل تركيز مستثمري العملات الرقمية المشفرة إلى أدنى مستوى للعملة مؤخرا عند 26500 دولار.
 
أما إذا انخفض التضخم أكثر من المتوقع يمكننا أن نتوقع انتعاشا مع إمكانية ترك النطاق في الاتجاه الصعودي.
 
وعلى صعيد التداولات خلال الـ48 ساعة الأخيرة، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 18.3% لتخسر السوق نحو 235 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 1280.2 مليار دولار، إلى نحو 1045.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الاثنين.
 
وفي صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت "بيتكوين"، حيث سجلت خلال الساعات الماضية تراجعاً بنسبة 5.2%، مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 16.3% ليجري تداولها في تعاملات اليوم دون مستوى الـ25 ألف دولار ، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020.
 
كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 493.1 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 47.17% من إجمالي السوق.
 
وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5.8%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 26.4% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 1380 دولار.
 
وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 166.2 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 15.9%.
 
وفيما استقرت عملة "تيزر" التي جاءت في الترتيب الثالث بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 72.2 مليار دولار بحصة سوقية تبلغ نسبتها 6.9%.
 
وأيضاً، استقرت عملة "يو إس دي"، التي حلت في الترتيب الخامس، عند مستوى 1 دولار، بينما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 54 مليار دولار لتحصد حصة سوقية تبلغ نسبتها 5.16%.
 
وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 4.7%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 20% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 245.77 دولار.
 
ونزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 39.8 مليار دولار بحصة سوقية تبلغ نسبتها 3.8%.
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