تراجع أسعار النفط بعد تحذيرات بكين من تزايد إصابات كورونا

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هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين، الاثنين، بعد أن أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 في العاصمة الصينية بكين، إلى تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود، في الوقت الذي أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أو 1.7 في المئة إلى 119.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 118.54 دولار للبرميل، منخفضا 2.13 دولار أو 1.8 في المئة.

وتراجعت الأسعار بعد أن حذر المسؤولون الصينيون يوم الأحد من تفش "شرس" لكوفيد-19 في العاصمة، وإعلانهم خططا لإجراء اختبارات جماعية في بكين حتى يوم الأربعاء.

وأدت أيضا المخاوف من زيادة أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحاد في بيانات التضخم الأميركية يوم الجمعة إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

وارتفع كل من الخامين القياسيين العالميين للنفط أكثر من واحد في المئة الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت بيانات قوة الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من مخاوف التضخم والأمل في احتمال ارتفاع الاستهلاك في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم، بعد رفع إجراءات الإغلاق من أول يونيو.