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يلين تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.. لهذه الأسباب

10
JUNE
2022
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استبعدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، لكنها أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار البنزين قريبا.
 
وقالت يلين لنشرة ديل بوك التابعة لنيويورك تايمز الخميس: "لا أعتقد أننا (سندخل في) ركود، وإنفاق المستهلكين قوي للغاية، كما أن الإنفاق الاستثماري قوي.. أتوقع أن يتباطأ النمو"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وكانت يلين قالت في تعليقات أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواجه "مستويات غير مقبولة للتضخم"، وإن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة في تثبيط الضغوط التضخمية دون الإضرار بالاقتصاد.
 
وأضافت أن عناصر في تشريع للإنفاق اقترحه الرئيس جو بايدن قد تساعد في خفض التكاليف للأميركيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة.
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