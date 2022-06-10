أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة سعياً إلى مؤشرات تدل على مستقبل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1844.78 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1848.10 دولار، بحسب "رويترز".

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مما ألحق الضرر بالطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمركية المتوقع أن تصدر في وقت لاحق اليوم للتأكد من أن التضخم المرتفع لعقود من الزمن بلغ ذروته في مارس.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.3% هذا الأسبوع.

وقال الشريك الإداري في "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، ستيفن إينيس، إن القراءة القوية لمؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من التشديد وأن تجعل سعر المعدن الأصفر يختبر مستوى 1825 دولارا وتدفع به للهبوط وصولا إلى 1800 دولار.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو مع فرص متزايدة لاتخاذ خطوة مماثلة في سبتمبر أيلول، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء اقتصاديين لا يتوقعون توقف رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.63 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6% إلى 966.13 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1938.01 دولار.