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اعتبارا من اليوم.. المركزي الروسي يخفف قيود الحوالات للأفراد

9
JUNE
2022
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عدل البنك المركزي الروسي المبلغ المسموح للأفراد في روسيا بتحويله إلى الخارج، وذلك بعد أن كان قد فرض قيودا في نهاية فبراير الماضي لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
 
واعتبارا من اليوم الأربعاء (8 يونيو 2022) رفع البنك المركزي المبلغ المسموح للمواطنين الروس والمقيمين من الدول الصديقة بتحويله إلى الخارج من 50 ألف دولار إلى 150 ألف دولار شهريا.
 
وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "اعتبارا من 8 يونيو 2022 يحق للموطنين الروس والمقيمين من الدول الصديقة بتحويل ما لا يزيد عن 150 ألف دولار أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى في الشهر من الحسابات في أحد البنوك الروسية إلى حسابهم في الخارج أو إلى شخص آخر".
 
كذلك أشار المركزي الروسي إلى أنه من خلال الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال دون فتح حساب، سيتمكن الروس والمقيمون من الدول الصديقة من تحويل ما لا يزيد عن 10000 دولار أو ما يعادل هذا المبلغ بعملات أجنبية أخرى في غضون شهر.
 
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على موسكو.
 
في ظل ذلك أعلن البنك المركزي الروسي عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، من ضمنها تم فرض قيود على الحوالات.
روسيا اليوم
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