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مصنع "لادا" الروسي يستأنف عمله

9
JUNE
2022
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استأنفت شركة "أفتوفاز" الروسية، المصنعة لسيارات "لادا"، اليوم الأربعاء، إنتاج السيارات وذلك للمرة الأولى منذ نهاية أبريل الماضي.
 
وقالت الشركة الروسية في بيان لها اليوم: "في 8 يونيو، استأنفت شركة "أفتوفاز" الروسية إنتاج السيارات، حيث تمت صناعة أول سيارة Lada Granta Classic لعام 2022 من خط التجميع".
 
وأشارت إلى أن سيارة Lada Granta Classic بالميزات المقدمة ستكون أكثر سيارة متاحة في السوق الروسية هذا العام.
 
وشدد البيان على أنه تم استخدام قطع محلية قدر الإمكان عند صناعة السيارة، كذلك تم العمل على تقليص حصة المكونات المستوردة في السيارة.
 
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن الأصول الروسية المملوكة لمجموعة "رينو" الفرنسية انتقلت إلى عهدة الحكومة الروسية، بما في ذلك انتقلت حصة "رينو" في "أفتوفاز" الروسية (الشركة المصنعة لسيارات "لادا") البالغة 67.69% إلى ملكية الحكومة الروسية متمثلة بمعهد الأبحاث العلمي للسيارات والمحركات "نامي".
روسيا اليوم
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