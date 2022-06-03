living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدولار يهبط بسبب الإقبال على العملات عالية المخاطر

3
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انخفض الدولار الأميركي بوجه عام في تعاملات الخميس، متخليا عن مكاسبه في الجلسات الأخيرة حيث شجع الإقبال على المخاطرة المستثمرين على شراء العملات ذات العوائد المرتفعة.

وارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بعد تراجعها في الآونة الأخيرة، حيث ساعدت الرهانات برفع إنتاج النفط في تهدئة أسعار الخام، مما عوض أثر المخاوف من ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وقال جون دويل، نائب رئيس التداول في مونيكس يو.إس.إيه "هناك بعض العوامل التي عملت ضد الدولار، لكنها في الغالب معنويات المخاطرة".

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.8 بالمئة إلى 101.78 نقطة، في طريقه لوقف مكاسب استمرت يومين.

ولم يجد الدولار دعما يذكر من بيانات تظهر زيادة وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة أقل بكثير مما كان متوقعا في مايو، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة بدأ في التباطؤ وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة المالية، على الرغم من أن فرص العمل لا تزال مرتفعة للغاية.

وارتفعت العملات ذات المخاطر العالية، ومنها الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، مقابل العملة الأميركية، حيث زادت 1.17 بالمئة و1.20 بالمئة على التوالي.

كما ارتفع الدولار الكندي بنحو 0.6 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، بعد يوم من رفع بنك كندا أسعار الفائدة وفتح الباب أمام وتيرة أسرع لرفع الفائدة.

وزاد الفرنك السويسري بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار بعد أن ارتفع التضخم السويسري بأكبر قدر خلال 14 عاما خلال شهر مايو، حيث أصبحت سويسرا أحدث دولة تتأثر بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الغذاء التي تعاني منها الاقتصادات في أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، لم يطرأ تغير يذكر على عملة البتكوين التي جرى تداولها عند 30070.99 دولار بعد انخفاضها بنسبة ستة بالمئة الأربعاء، بينما لا تزال أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية تكافح للتغلب على نوبة من ضغوط البيع التي هيمنت عليها في الأسابيع الأخيرة.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout