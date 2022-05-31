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الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من "نظام سويفت"

31
MAY
2022
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اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء الإثنين، على إقصاء "سبير بنك"، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

يأتي ذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنّ "هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت".

وسبير بنك هو أكبر مصرف في روسيا، إذ إنّه يهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد.

وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخل هجوم الجيش الروسي على أوكرانيا شهره الرابع.

دعم اقتصادي

في غضون ذلك، أعلن ميشال أن قادة الدول الـ27 الأعضاء في التكتل وافقوا خلال قمة في بروكسل على منح تسعة مليارات يورو للحكومة الأوكرانية، لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لإبقاء اقتصادها قائماً.

وأوضح مصدر أوروبي أنّ التمويل الأوروبي سيأخذ شكل "قروض طويلة الأجل" بأسعار فائدة ميسّرة، علماً بأنّ كييف حدّدت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمسة مليارات دولار شهرياً.

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