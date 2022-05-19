التخضم وتمويل أوكرانيا بصدارة اهتمامات مجموعة السبع

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من المتوقع أن ينصب تركيز وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في اجتماعاتهم يومي الخميس والجمعة على كيفية مساعدة أوكرانيا على دفع فواتيرها وإعادة الإعمار بعد الحرب ضمن قضايا أخرى منها التضخم العالمي والتغير المناخي وسلاسل التوريد وأزمة الغذاء الوشيكة.

سيعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة السبع وهي الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا المحادثات في حين تجاهد أوكرانيا لصد الغزو الروسي الذي بدأ يوم 24 فبراير /شباط.

غيرت الأزمة الأوكرانية قواعد اللعبة بالنسبة للقوى الغربية لأنها تجبرهم على إعادة النظر في العلاقات القائمة منذ عقود مع روسيا ليس فقط في المجال الأمني ولكن أيضا في مجالات الطاقة والغذاء وتحالفات التوريدات العالمية من الرقائق الإلكترونية إلى المعادن الأرضية النادرة.

قال مسؤول من مجموعة السبع طلب عدم الكشف عن هويته "أوكرانيا تلقي بظلالها على هذه الاجتماعات، لكن هناك قضايا أخرى يتعين بحثها" وأضاف أن الدين والنظام الضريبي العالمي والصحة العامة من الموضوعات المطروحة للبحث كذلك.

تقدر أوكرانيا احتياجاتها المالية بنحو خمسة مليارات دولار شهريا لدفع رواتب موظفي الدولة وحتى تواصل الحكومة العمل على الرغم من الدمار اليومي الذي تحدثه روسيا.

من شأن حزمة تمويل قصير الأجل يُنتظر أن توافق عليها مجموعة السبع أن تغطي احتياجات أوكرانيا لثلاثة أشهر.