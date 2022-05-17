وكيلة وزارة بريطانية تدعو البريطانيين إلى زيادة ساعات العمل لمواجهة التضخم

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اقترحت وكيلة الوزارة البريطانية لشؤون الحماية، راشيل ماكلين، على العمال الذين يعانون من ارتفاع الفواتير عليهم أن "يفكروا في زيادة ساعات العمل أو الانتقال إلى عمل أفضل".

جاء ذلك على خلفية تسجيل التضخم في بريطانيا أرقاما قياسية في الأشهر الأخيرة، حيث رفع البنك المركزي البريطاني، أوائل مايو الجاري، توقعاته للتضخم لعام 2022، لتبلغ 10.25% في الربع الرابع، وهو ما قد يكون رقما قياسيا تاريخيا.

وأشارت الجهات المنظمة إلى أنه ومنذ نشر التقرير الأخير في فبراير، فقد زاد الضغط التضخمي بشكل حاد بسبب تفاقم الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى "تدهور كبير في آفاق النمو في العالم وفي بريطانيا"، وفقا للبنك الدولي.

وقالت ماكلين، في حديث لشبكة "سكاي نيوز"، إن العائلات يمكنها "حماية" نفسها من أزمة تكلفة المعيشة من خلال القيام بمزيد من العمل، وتابعت: "أعتقد أن ما نحتاج التركيز عليه الآن هو على المدى الطويل، حيث نحتاج إلى خطة لتنمية الاقتصاد، والتأكد من أن الناس قادرون على حماية أنفسهم على نحو أفضل، سواء كان ذلك عن طريق قضاء ساعات أكثر أو الانتقال إلى وظيفة ذات أجر أفضل".

إلا أن وكيلة الوزارة اعترفت أن ذلك "لن ينجح مع الأشخاص الذين يعملون بالفعل في ثلاث وظائف".

بدوره، وصف وزير الظل لأيرلندا الشمالية، بيتر كايل، أفكار ماكلين بأنها "بعيدة عن الواقع".

وفي وقت سابق، كان وزير البيئة، جورج يوستيس، قد اقترح، على خلفية ارتفاع الأسعار، أن يختار البريطانيون منتجات غير مكلفة بدلا من العلامات التجارية "المعروفة".