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النفط يرتفع مدعوما بتفاؤل مرتبط بالطلب وصعود البنزين

17
MAY
2022
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ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مدعومة بتفاؤل بأن الصين ستشهد تعافيا قويا في الطلب بعد مؤشرات إيجابية على انحسار جائحة كورونا في المناطق الأكثر تأثرا في البلاد.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2.69 دولار إلى 114.24 دولار للبرميل أي بزيادة 2.4 بالمئة عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.71 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 114.20 دولار للبرميل.
 
وقال مسؤول في شنغهاي، الاثنين، إن المدينة تسعى إلى إعادة الفتح على نطاق واسع والسماح باستئناف الحياة الطبيعية للسكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة بدءا من أول يونيو، وذلك بعد إعلان أن 15 من 16 حيا في المدينة لم تسجل إصابات خارج مناطق الحجر الصحي.
 
لكن وفقا للتقديرات تظل إجراءات الإغلاق سارية في 46 مدينة في الصين، مما يؤثر سلبا على التسوق وإنتاج المصانع واستخدام الطاقة.
 
وسجلت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على الإطلاق، الاثنين، بعدما عزز انخفاض المخزونات مخاوف مرتبطة بالإمدادات.
 
وذكرت وزارة الطاقة الأميركية، الاثنين، أن المخزونات في احتياطي النفط الاستراتيجي تراجعت إلى 538 مليون برميل وهو أقل مستوى منذ 1987.
 
كما تلقت أسعار النفط بعض الدعم من التفاؤل الذي عبر عنه دبلوماسيون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي بخصوص التوصل إلى اتفاق حظر مرحلي للنفط الروسي، على الرغم من مخاوف مرتبطة بالإمدادات فيشرق أوروبا.
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