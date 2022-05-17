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رئيس تويتر يرد على الانتقادات.. وماسك يعلق برمز "الفضلات"

17
MAY
2022
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كتب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أغراوال في تغريدة، الاثنين، أن التقديرات الداخلية للحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي للأرباع الأربعة الأخيرة كانت "أقل بكثير من 5 بالمئة"، وذلك ردا على انتقادات إيلون ماسك لتعامل الشركة مع الحسابات الزائفة.
 
وقال أغراوال إن تقدير تويتر، الذي ظل كما هو منذ 2013، لا يمكن إعادة إنتاجه خارجيا نظرا للحاجة إلى استخدام المعلومات العامة والخاصة لتحديد ما إذا كان الحساب وهميا.
 
ورد ماسك على دفاع أغراوال عن منهج الشركة باستخدام رمز "الفضلات" التعبيري.
 
كان رجل الأعمال قال، الجمعة، إن الصفقة البالغ قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر "معلقة مؤقتا" ريثما يحصل على معلومات عن الحسابات الوهمية.
 
وكتب ماسك: "كيف يعرف المعلنون ما يحصلون عليه مقابل أموالهم؟ هذا أمر أساسي لسلامة تويتر المالية".
 
وبعد وقت وجيز من تغريداته، قال ماسك في مؤتمر خاص في ميامي إنه يشتبه في أن الحسابات الآلية، تشكل حوالي من 20 إلى 25 بالمئة من المستخدمين، وفقا لتغريدات الحضور.
 
وتراجع سهم تويتر، الاثنين، دون المستويات التي سبقت إفصاح ماسك عن شراء حصة بلغت 9.2 بالمئة في الشركة في أوائل أبريل.
 
كان ماسك تعهد بإجراء تغييرات على ممارسات الإشراف على المحتوى في تويتر، رافضا قرارات مثل حظر الشركة لحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووصفها بأنها عدوانية بشكل مفرط، بينما تعهد بالقضاء على "الحسابات الوهمية" على المنصة.
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