مصر تتوقع التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد خلال "أشهر"

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن بلاده تتوقع الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال "بضعة أشهر".

وفي مارس، قالت مصر إنها تجري محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل، بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.

وقال مدبولي: "إننا لم نتوقف في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والتفاوض على برنامج جديد كان أساسه الدعم الفني، وهناك نقاش حاليا بين الصندوق والبنك المركزي المصري ووزارة المالية".

وأضاف: "نتحرك بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ ونتوقع قريبا بدء الزيارات الرسمية".