مصر تسجل ارتفاعا في الاحتياطيات الأجنبية

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قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأحد، إن صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد وصل إلى 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل ارتفاعا من 37.082 في مارس.

وبذلك، تكون الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفعت، خلال أبريل، بواقع 41 مليون دولار مقارنة مع مارس.

وفي نهاية مارس، تراجعت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي إلى 37.08 مليارات دولار، مقارنة بنحو 40.99 مليار دولار في فبراير، وفقا لبيانات المركزي المصري.

وكان المركزي قال إنه رغم التراجع، الذي جرى تسجيله في مارس، فإن الاحتياطي "قادر على تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات السلعية، متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات".