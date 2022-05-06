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الكشف عن مصادر جديدة لتمويل "صفقة تويتر"

6
MAY
2022
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جمع الملياردير إيلون ماسك تمويلا بقيمة 7.14 مليار دولار، من مجموعة من المستثمرين من بينهم لاري إليسون الشريك المؤسس لـ"أوراكل كورب"، و"سيكويا كابيتال"، لتمويل استحواذه على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وذلك حسبما جاء في إفصاح، الخميس.
 
وأظهر الإفصاح أن الأمير الوليد بن طلال، الذي عارض الشراء في البداية، وافق أيضا على تحويل حصته البالغة 1.89 مليار دولار إلى الصفقة، بدلا من بيعها مقابل المال.
 
وتأتي الخطوة في الوقت الذي جرى فيه خفض قروض الهامش لماسك إلى 6.25 مليار دولار من 12.5 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق، وفقا للإفصاح.
 
كما عُدل التزام ماسك التمويلي البالغ 21 مليار دولار إلى 27.25 مليار دولار.
 
وأظهر الإفصاح أن ماسك سيواصل إجراء محادثات مع المساهمين الحاليين في "تويتر"، مثل رئيس الشركة السابق جاك دورسي، للمساهمة بأسهم في الاستحواذ.
 
ومن بين مجموعة المستثمرين أيضا قطر القابضة، و"في واي كابيتال"، والتي تستثمر أيضا في مشروع آخر لماسك هو "ذا بورينغ كامباني".
 
وأفادت "رويترز" الأسبوع الماضي أن ماسك أجرى محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء، بشأن الحصول على مزيد من التمويل لاستحواذه على "تويتر" وتقليل أمواله في الصفقة.
 
وخصص لاري إليسون، وهو عضو بمجلس إدارة شركة "تسلا" ويصف نفسه بالصديق المقرب لماسك، مليار دولار للتمويل.
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