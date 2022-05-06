بعد رفع أسعار الفائدة.. هكذا تحركت الأسهم الخليجية

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم في دبي الخميس مع استئناف التداول بعد عطلة العيد، وبعد قرار رفع أسعار الفائدة فيما أغلق مؤشر أبوظبي دون تغيير وتراجعت بورصة البحرين وصعدت البورصة الكويتية. لم تزل أسواق الأسهم في السعودية وقطر وعمان ومصر مغلقة.

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% إلى 3734 نقطة، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي عند 10079 نقطة.

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الأربعاء زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من الخميس.

كما قرر المصرف الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

قررت كل من البحرين وقطر رفع الفائدة بنفس النسبة، كما قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%. ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.

تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.1% إلى 2054 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق الكويت 1.2% إلى 9423 نقطة.

قاد قطاع البنوك مؤشرات بورصة الكويت للارتفاع بقوة في أول يوم للتداول عقب عطلة العيد وبعد إعلان بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

أعلن بنك الكويت المركزي الليلة الماضية رفع سعر الخصم من 1.75% إلى 2% اعتبارا من الخامس من مايو/ أيار، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادة أسعار الفائدة.

أغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 1.2% كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة مماثلة والسوق الرئيسي 50 بنسبة 1.6%.

ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.2% وبيت التمويل الكويتي 1% وبنك الخليج 6.2% وبنك برقان 3%.