تركيا.. التضخم يقفز لـ 70% بأعلى مستوى منذ 20 عاما

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أظهرت بيانات اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97% في أبريل /نيسان وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين.

تأتي قفزة التضخم التركي مدفوعة بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية أواخر العام الماضي.

قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو 6%.

كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68% على أساس سنوي.

زاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67% على أساس شهري في أبريل/ نيسان مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82%.