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النفط يواصل تحقيق المكاسب ويقفز إلى 110 دولارات

5
MAY
2022
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واصلت أسعار النفط، في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم الخميس، تحقيق المكاسب من الجلسة السابقة مدفوعة باقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حظر النفط الروسي في غضون 6 أشهر.
 
وارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت 22 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 110.36 دولار بحلول منتصف الليل توقيت غرينتش.
 
كذلك عززت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط مكاسبها بارتفاع قدره 15 سنتا لتستقر في نهاية المطاف عند 107.96 دولار للبرميل.
 
وبهذه الزيادات يكون الخامان القياسيان قد ارتفاعا بأكثر من 5 دولارات للبرميل، أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
 
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، أمس الأربعاء، على لسان رئيستها أورسولا فون در لاين على الدول الأوروبية الخفض التدريجي لواردات النفط الروسي في غضون 6 أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022، غير أن الاقتراح يحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله.
 
واقترحت المفوضية أيضا حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.
 
 غير أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة، إذ تستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلا عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.
 
وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.
 
وتترقب أطراف السوق اجتماع تكتل "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها ومنهم روسيا، اليوم الخميس.
 
وقال 4 مبعوثين في أوبك+ لرويترز إنه من المتوقع أن تتفق المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يونيو، في التزام بخطط زيادة الإنتاج الشهري تدريجيا.
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