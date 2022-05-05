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بعد رفع الفائدة الأميركية.. الأسهم الأوروبية تنتعش

5
MAY
2022
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مقتفية أثر صعود وول ستريت الليلة الماضية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا لكنه هدأ الرهانات على تشديد كبير، مع انتعاش المعنويات أكثر بفضل سلسلة من الأرباح الكبيرة.
 
بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8% ليعكس الكثير من الخسائر التي تكبدها حتى الآن هذا الأسبوع.
 
قفزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول استبعد صراحة رفع 75 نقطة أساس في اجتماع مقبل.
 
صعدت أسهم التكنولوجيا 3.2%، الأعلى بين القطاعات الأوروبية، تليها أسهم شركات صناعة السيارات والأسهم الصناعية.
 
قفز سهم إيرباص 7.1% بعد إعلانها عن أرباح تفوق المتوقع في الربع الأول ومع تأكيد شركة صناعة الطائرات خططا غير مسبوقة لزيادة إنتاج الطائرات ضيقة البدن بنسبة 50%.
 
صعد سهم شركة شل العملاقة للنفط 2.9% بعد الإعلان عنأرباح قياسية في الربع الأول بلغت 9.13 مليار دولار، مدعومةبارتفاع أسعار النفط والغاز.
 
تقدم سهم بي.إم.دبليو 2.9% إذ سجلت ارتفاعا في أرباحها الفصلية مدفوعة بإعادة تقييم حصة شركة صناعة السيارات الألمانية في مشروعها المشترك الصيني وتسعير قوي.
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