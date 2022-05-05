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تحت قيادة ماسك.. إعلانات تويتر تدخل مرحلة شديدة الغموض

5
MAY
2022
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قال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بوكالات إعلان لرويترز إن شركة تويتر واجهت إحجاما عندما كانت تعرض فرصا للدعاية مساء الأربعاء في فعالية بمدينة نيويورك، إذ لا تزال خطط شركة التواصل الاجتماعي تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك مبهمة.
 
غرَّد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي قرر شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، قائلا إنه ينبغي ألا تكون هناك إعلانات على المنصة حتى تتمكن من التحكم بشكل أكبر في سياسات تعديل المحتوى.
 
أخبرت شركة تويتر موظفيها في اجتماعات داخلية وفي إفصاحات عامة بأن نشاطها الإعلاني وعملياتها الأخرى ستستمر بشكل طبيعي حتى إتمام الصفقة، لكن الشركة لم تستطع التكهن بالتغييرات التي قد يجريها ماسك.
 
قال مارك ديماسيمو مؤسس وكالة الإعلانات ديماسيمو جولدستين، مشيرا إلى عرض تويتر للمعلنين الأربعاء "أيا كان ما تقوله(تويتر)، ما يريد أي أحد معرفته حقا هو كيف سيكون الوضع في المستقبل".
 
حققت شركة التواصل الاجتماعي أرباحا بلغت 5 مليارات دولار في عام 2021، معظمها من الإعلانات الرقمية على موقعها الإلكتروني وتطبيقها.
 
قال أليكس ستون، نائب الرئيس الأول لمقاطع الفيديو المتقدمة وشراكات الوكالات في هورايزون ميديا "أود أن تتحدث (تويتر) عنالأمر لأن هناك الكثير من الفضول".
 
أعلنت تويتر في عرضها (نيوفرونت) عن توسيع شراكاتها مع شركتي الإعلام كوندي ناست وإسينس، اللتين ستنشئان برمجيات مرئية وصوتية على تويتر.
 
سيتمكن المعلنون من شراء مواقع إعلانية يتم تشغيلها بجوار مقاطع الفيديو تلك.
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