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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية

4
MAY
2022
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ارتفعت أسعار الذهب بعد تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار بينما يتوقع المستثمرون زيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي عندما يختتم اجتماعه للسياسة النقدية.
 
وبحلول الساعة 1815 بتوقيت غرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.22 بالمئة عند 1866.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق 1849.90 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 16 فبراير.
 
المدينة الذهبية المفقودة
 
 وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.21 بالمئة إلى 1867.50 دولار للأوقية.
 
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن مستوى ثلاثة بالمئة اليوم. ومن ناحية أخرى انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات المنافسة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
 
وتتوقع الأسواق أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين الأربعاء من أجل كبح تضخم متزايد.
 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.53 بالمئة إلى 22.51 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 960.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2259.60 دولار للأوقية.
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