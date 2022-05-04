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إيلون ماسك: تويتر لن يكون مجانيا لهذه الجهات

4
MAY
2022
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قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي استحوذ على موقع "تويتر" مؤخرا بصفقة مليارية، إن الموقع سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.
  
يسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.
 
قال ماسك في تغريدة أن تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي".
 
لم يرد تويتر حتى الآن على طلب للتعقيب من رويترز.
 
منذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر.وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريدتحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.
 
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي.
 
وقال تقرير الصحيفة إن ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.
 
وأوردت رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع أن ماسك في محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.
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