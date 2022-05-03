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أسهم أوروبا ترتفع بدعم البنوك ونتائج أعمال إيجابية

3
MAY
2022
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ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية ومع صعود أسهم البنوك بدعم بلوغ عوائد السندات الحكومية مستويات مرتفعة جديدة تحسبا لقرارات أسرع برفع أسعار الفائدة.
 
قفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش مع صعود قطاع البنوك 1.4 بالمئة متصدرا القطاعات الرابحة.
 
 أنهت وول ستريت جلسة الاثنين المتقلبة على ارتفاع، إذ وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3 بالمئة للمرة الأولى منذ ديسمبر /كانون الأول 2018 قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يعلن صانعو السياسة رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
 
كما بلغت عوائد السندات الألمانية ذرى جديدة.
 
تقدم سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 2.4 بالمئة إذ أعلن زيادة 19.2 بالمئة في صافي الدخل الفصلي بدعم ارتفاع كبير في أنشطة التداول، وأبقى على أهدافه للعام 2025.
 
ارتفع سهم مجموعة الطاقة بي.بي 1.6 بالمئة، إذ عززت برنامجها لإعادة شراء الأسهم بعد أن ارتفع صافي الربح إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.
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