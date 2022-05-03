النفط يرتفع بفعل حظر أوروبي محتمل للخام الروسي

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عوضت أسعار النفط خسائرها لترتفع عند التسوية، الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار الديزل ومخاوف من احتمال تعثر الإمدادات بفعل حظر محتمل من الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 107.58 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا، لتبلغ 105.17 دولار للبرميل عند التسوية.

وواصلت العقود الآجلة للديزل الصعود بعد أن انتقلت إلى عقد يونيو الاثنين، مرتفعة خمسة بالمئة لتصل إلى 4.0172 دولار للجالون، في الوقت الذي أدى انخفاض المعروض على مستوى العالم إلى الضغط على أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة، بسبب أنباء عن احتمال استثناء المفوضية الأوروبية للمجر وسلوفاكيا من حظر نفطي روسي، بينما تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على المجموعة التالية من العقوبات على روسيا، الثلاثاء.

ويميل الاتحاد الأوروبي نحو حظر واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام، وفقا لما ذكره دبلوماسيان من الاتحاد بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مطلع الأسبوع.

ويذهب حوالي نصف صادرات روسيا من النفط الخام البالغة 4.7 مليون برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل ربع واردات الكتلة من النفط تقريبا في عام 2020.

وفي ما يتعلق بالطلب، نما نشاط المصانع في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في أبريل، وفقا لمسح أجراه معهد إدارة التوريدات الاثنين.

ومع ذلك، انخفض مؤشر المعهد لنشاط المصانع الأميركية إلى قراءة بلغت 55.4 الشهر الماضي، والتي لا تزال تعتبر علامة على التوسع.