لماذا طرحت مصر 90 مليون جنيه "فكة" خلال عيد الفطر؟

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كشف رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر، حسام خضر، أنه تم طرح حصة إضافية من العملات الفكة لتلبية الاحتياجات بالأسواق خلال فترة عيد الفطر.

وأوضح في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن احتياطي العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يكفي احتياجات الأسواق لمدة عام ونصف العام، مؤكدا أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تصرف حصصًا إضافية من "الفكة" خلال المواسم والأعياد.

وأشار خضر إلى أنه منذ بداية شهر رمضان تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية "الفكة" بنسبة 50 بالمئة، وأن ذلك ساهم في التيسير على المواطنين، وكذلك تسهيل عمليات البيع والشراء، ونجح في تلافي حدوث أي اختناقات في مواقف السيارات أو الأسواق.

وأوضح رئيس مصلحة سك العملة، أنه تم توفير العملات المعدنية المساعدة "الفكة" اللازمة لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية.

وكشف أنه في الوضع الطبيعي فإن إجمالي إنتاج العملات الفكة شهريًا يصل إلى 45 مليون جنيه، ولكن في المواسم والأعياد يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى حوالي 90 مليون جنيه.

وختم بأن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتي "الخزانة العامة" و"سك العملة" في كيان واحد، نجح في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بكل دقة، ومن ثم سرعة تلبية تلك الاحتياجات للتيسير على المواطنين المصريين.