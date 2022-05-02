living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا طرحت مصر 90 مليون جنيه "فكة" خلال عيد الفطر؟

2
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر، حسام خضر، أنه تم طرح حصة إضافية من العملات الفكة لتلبية الاحتياجات بالأسواق خلال فترة عيد الفطر.
 
وأوضح في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن احتياطي العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يكفي احتياجات الأسواق لمدة عام ونصف العام، مؤكدا أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تصرف حصصًا إضافية من "الفكة" خلال المواسم والأعياد.
 
وأشار خضر إلى أنه منذ بداية شهر رمضان تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية "الفكة" بنسبة 50 بالمئة، وأن ذلك ساهم في التيسير على المواطنين، وكذلك تسهيل عمليات البيع والشراء، ونجح في تلافي حدوث أي اختناقات في مواقف السيارات أو الأسواق.
 
وأوضح رئيس مصلحة سك العملة، أنه تم توفير العملات المعدنية المساعدة "الفكة" اللازمة لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية.
 
وكشف أنه في الوضع الطبيعي فإن إجمالي إنتاج العملات الفكة شهريًا يصل إلى 45 مليون جنيه، ولكن في المواسم والأعياد يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى حوالي 90 مليون جنيه.
 
وختم بأن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتي "الخزانة العامة" و"سك العملة" في كيان واحد، نجح في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بكل دقة، ومن ثم سرعة تلبية تلك الاحتياجات للتيسير على المواطنين المصريين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout