إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بـ4 مليارات دولار.. ويقطع عهدا جديدا

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باع إيلون ماسك بما قيمته 4 مليارات دولار من أسهم شركة تسلا بعد الإعلان عن صفقة ضخمة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر.

وأظهرت الإفصاحات أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا تخلص من نحو 4.4 مليون سهم في 26 أبريل و27 أبريل.

واشتبه محللو ومستثمرو وول ستريت في شركة صناعة السيارات الكهربائية في أن ماسك قد يحتاج إلى بيع بعض الأسهم لتغطية حصة رأس المال البالغة 21 مليار دولار من الصفقة التي يضمنها شخصيًا، وفقا لتقرير لوكالة "بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت"

قام ماسك بالتغريد بعد فترة وجيزة من الإعلان بأنه "ليس لديه المزيد من مبيعات أسهم تسلا المخطط لها بعد اليوم".

توصل ماسك وتويتر يوم الاثنين إلى اتفاق لشراء شركة التواصل الاجتماعي لأغنى رجل في العالم. يثير سعيه العديد من قضايا والمخاطر لشركة تسلا، حيث شغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2008 وكان لفترة طويلة المساهم الأكبر. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي تأكيد مبيعاته إلى إثارة قلق المساهمين، ومن بينهم العشرات من مستثمري التجزئة.

تراجعت أسهم تسلا بنسبة 12٪ في 26 أبريل، وهي أكبر نسبة منذ سبتمبر 2020، ولم تتغير كثيرًا في الجلستين التاليتين، حيث أغلق السهم يوم الخميس عند 877.51 دولار.

ويتم تأمين 12.5 مليار دولار أخرى من صفقة ماسك لتويتر من خلال حصته في Tesla.

أغلقت أسهم تويتر يوم الخميس عند 49.11 دولار، أي أقل من 54.20 دولار التي سيحصل عليها المستثمرون مقابل كل سهم يمتلكونه بموجب صفقة الشركة مع ماسك.