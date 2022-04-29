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تعرف على أبرز تحد سيواجه إيلون ماسك في تويتر

29
APRIL
2022
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أعلنت شركة تويتر، الخميس، أن الإيرادات ومبيعات الإعلانات جاءت أقل من التوقعات، وانخفضت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، مما يلقي الضوء على التحديات التي سيواجهها الملياردير إيلون ماسك، إذا تولى إدارة شركة خدمات التواصل الاجتماعي.
 
كما سجلت الشركة 12 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من العام، وهو أعلى ارتفاع في عدد المستخدمين منذ بلوغ الجائحة ذروتها.
 
كما أدت الأخبار المتباينة عنها إلى ارتفاع سهم الشركة 0.6 بالمئة خلال تعاملات اليوم.
 
وقد يكون تقرير نتائج الأعمال هذا هو الأخير لتويتر كشركة عامة، غير أن سعر السهم، الذي يقل 11 بالمئة عن السعر في عرض ماسك، يشير إلى شكوك كبيرة في إتمام ماسك الصفقة.
 
وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا على تويتر إلى 229 مليونا في ربع السنة المنتهي في 31 مارس، من 199 مليونا قبل عام. وكان متوسط توقعات المحللين عند 226.8 مليون.
 
وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول 1.2 مليار دولار مقارنة مع متوسط تقديرات محللين عند 1.23 مليار دولار وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.
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