ارتفاع أرباح "الراجحي" الفصلية 24% لـ 4.1 مليار ريال

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أعلن مصرف الراجحي ثاني أكبر بنوك السعودية عن زيادة بنحو 24 بالمئة في الأرباح الفصلية بفضل زيادة في صافي التمويل ودخل الاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية.

كشف البنك عن أرباح صافية 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس /آذار، ارتفاعا من 3.34 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

جاءت النتيجة متماشية مع متوسط توقعات المحللين في رفينيتف أيكون والتي بلغت 4.056 مليار ريال.

استفاد القطاع المصرفي في السعودية من ارتفاع أسعار الفائدة.

يقول محللون إن الطلب على القروض من شركات القطاع الخاص مازال قويا في السعودية، مع انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة وسط ارتفاع أسعار النفط.

رفع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي توقعات النمو الاقتصادي للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 7.6بالمئة في 2022، مشيرا إلى زيادة أسعار وإنتاج النفط، من 3.2 بالمئة في 2021.

كانت توقعاته السابقة للنمو الاقتصادي في السعودية 4.8 بالمئة.