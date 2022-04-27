أرباح "فيزا" الفصلية تفوق التوقعات وتصل لـ 3.6 مليار دولار

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سجلت شركة "فيزا" أرباحا فصلية فاقت توقعات السوق، مدفوعة بانتعاش إنفاق المستهلكين بعد انحسار قيود كوفيد-19 حول العالم.

وقالت الشركة إن الأرباح ارتفعت 20% في الربع الثاني من سنتها المالية لتصل إلى 3.6 مليار دولار، أو 1.7 دولار للسهم، بالمقارنة مع 3 مليارات دولار، أو 1.38 دولار للسهم، في الربع المماثل قبل عام.

وكان محللون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا في المتوسط رقما عند 1.65 دولار للسهم.

وارتفع صافي الإيرادات الفصلية إلى 7.19 مليار دولار من 5.73 مليار دولار في العام السابق، وكانت التوقعات تشير إلى تحقيق إيرادات بنحو 6.8 مليار دولار.

وأوضحت "فيزا"، أكبر شركة للمدفوعات الإلكترونية في العالم، إن أحجام المدفوعات ارتفعت 17% في الربع الثاني من سنتها المالية، في حين سجلت أحجام المدفوعات عبر الحدود قفزة بلغت 38%.

يذكر أن روسيا ساهمت بحوالي 4% من إجمالي صافي إيرادات فيزا في آخر سنة مالية والمنتهية في سبتمبر الماضي، في حين تساهم أوكرانيا بـ 1%.